Euro
6.37
Dolar
5.70
BIST 100
98,462.73
Altın
1,510.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor zirve takibini sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisine devam ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Hakan Burak Altunöz   | 01.11.2019
Trabzonspor zirve takibini sürdürmek istiyor

Trabzon

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında yarın Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisine devam ederek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Ligde oynadığı 9 maçta sadece deplasmanda Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik mağlubiyet alan bordo-mavililer, oynadığı son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.

İç sahada oynadığı 4 maçın 3'ünde galibiyet elde eden Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Ligde topladığı 16 puan ile lider Aytemiz Alanyaspor'un 2 puan gerisinde 4. sırada yer alan bordo-mavililer, Göztepe karşısında 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor.

Göztepe ile 23. randevu

Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig'de yarın oynayacakları maçla, ligde 23. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Göztepe'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İki isim ceza sınırında

Bordo-mavililerde, Göztepe karşılaşması öncesi Uğurcan Çakır ve Jose Sosa sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Her iki oyuncu yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan oyuncular

Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Obi Mikel ile Daniel Sturridge yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Öte yandan, sakatlıkları büyük ölçüde geçen Abdulkadir Parmak ile Ogenyi Onazi'nin ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Muhtemel kadro

Trabzonspor'un Göztepe maçına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar

Benzer haberler

Trabzonspor zirve takibini sürdürmek istiyor

Trabzonspor zirve takibini sürdürmek istiyor

Sturridge 1 ila 3 hafta sahadan uzak kalacak

Trabzonspor'un borcu son 19 yılda ilk kez azaldı

Alanyaspor'da hedef 'kovalanan takım' olmak

Alanyaspor'da hedef 'kovalanan takım' olmak

Süper Lig'e 10. hafta maçlarıyla devam edilecek

Süper Lig'e 10. hafta maçlarıyla devam edilecek
Beşiktaş ile Antalyaspor 47. randevuda

Beşiktaş ile Antalyaspor 47. randevuda