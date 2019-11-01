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Spor, Futbol

Süper Lig'e 10. hafta maçlarıyla devam edilecek

Süper Lig'e 10. hafta maçlarıyla devam edilecek. Hafta Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

Metin Arslancan   | 01.11.2019
Süper Lig'e 10. hafta maçlarıyla devam edilecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig 10. Hafta programı

Bugün:

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

Yarın:

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

3 Kasım Pazar:

14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)

16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

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