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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den 2010-2011 şampiyonluğu açıklaması: Trabzonspor'un başvurusu İsviçre Federal Mahkemesince reddedildi

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un 2010-2011 sezonuyla ilgili başvurusunun İsviçre Federal Mahkemesi tarafından reddedildiğini bildirdi.

Ercan Doğan   | 27.08.2020
Fenerbahçe'den 2010-2011 şampiyonluğu açıklaması: Trabzonspor'un başvurusu İsviçre Federal Mahkemesince reddedildi

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "FETÖ kumpası olduğu tüm netliğiyle ortaya çıkan 'Futbolda Sözde Şike Davası' ile ilgili Trabzonspor Kulübünün, Temmuz 2017'de FIFA nezdinde başlatmış olduğu, verilen karar üzerine Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıdığı ve 30 Temmuz 2019 tarihinde CAS'ın da yapılan başvuruyu reddetmesi ile Trabzonspor'un bu kez İsviçre Federal Mahkemesine yaptığı itiraz başvurusu, reddedilmiştir." denildi.

İsviçre Federal Mahkemesinin büyük önem vererek dosyayı ele aldığı ve normal şartlar altında 3 hakim ile karar vermekte iken bu davada ileri sürülen argümanlar hakkında 5 hakim ile inceleme yaparak karar verdiği belirtilerek, "Yine bu dava geçtiğimiz sene nihayete eren ve spor camiasında Pechstein & Mutu davası olarak bilinen bir diğer önemli dava sonrasında, İsviçre Federal Mahkemesi tarafından bir CAS yargılamasına ilişkin adil yargılanma hakkı bakımından inceleme yapılan ilk dava olmuştur. Bu bakımdan da önem arz etmekle birlikte sonuç olarak; Trabzonspor tarafından ileri sürülen tüm gerekçeler reddedilmiş ve Trabzonspor tarafından kulübümüze 17 bin İsviçre frangı tutarında tazminat ödenmesine karar verilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçe'mizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu 'bir kez daha' tescillenmiştir." görüşlerine yer verildi.

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