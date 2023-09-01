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Spor, Futbol

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki grupları belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe H Grubu'nda, Beşiktaş ise D Grubu'nda mücadele edecek.

Yunus Kaymaz  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki grupları belli oldu

İstanbul

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.

Eski futbolcular Mark Noble ve Traianos Dellas'ın yaptığı kura çekimine 1. torbadan katılan Fenerbahçe, Bulgaristan'ın Ludogorets, Slovakya'nın Spartak Trnava ve Danimarka'nın Nordsjaelland takımlarının bulunduğu H Grubu'nda yer aldı.

3. torbadaki Beşiktaş ise D Grubu'nda, Belçika'nın Club Brugge, Norveç'in Bodo/Glimt ve İsviçre'nin Lugano takımlarıyla mücadele edecek.

Turnuvada takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı, 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

Kura sonucu belirlenen 8 grup şöyle:

A Grubu: Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Ki Klaksvik

B Grubu: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik

C Grubu: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Balkani

D Grubu: Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano

E Grubu: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski Mostar

F Grubu: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki

G Grubu: Eintracht Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, Aberdeen

H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjalland.

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