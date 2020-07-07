Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
118,618.60
Altın
1,776.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar: Son dakikada Rodrigues'in o golü atması gerekiyordu

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'yle deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta Garry Rodrigues'in son dakikada kaçırdığı gol nedeniyle İstanbul'a mutlu dönemediklerini söyledi.

Erkan Tiryaki   | 07.07.2020
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar: Son dakikada Rodrigues'in o golü atması gerekiyordu Fotoğraf: Evrim Aydın / AA

Ankara

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karapınar, Serdar Aziz'in kırmızı kart cezası nedeniyle stoper bölgesinde sıkıntı yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Stoperde sıkıntımız vardı, Jailson'u denedik. Bireysel hatalardan pozisyonlar verdik. Oyunu toparlayamadık. 2 haftadır oyunumuzu oturtmuştuk ama oyuncu eksiklikleri oyunumuzu bozdu. İkinci devre bunu toparladık. İkinci yarı yüzde 70 topla oynadık ama 110 kilometre koştuk. Top sizdeyse bu kadar koşu mesafesini düşünmelisiniz. Bu kadar koşmamamız gerekiyordu. Gençlerbirliği bireysel hatamızdan gol attı. Kaçırdığımız goller var. Galibiyet golünü bir türlü atamadık. Bir penaltı pozisyonu var ama net göremedim. O da değerlendirilebilirdi. Son dakikada Rodrigues'in o golü atması gerekiyordu. Atsaydı İstanbul'a mutlu dönecektik."

Süper Lig'i 3. sırada bitirme fırsatının ellerine geldiğini ancak bu puan kaybının kötü olduğunu dile getiren Karapınar, "Tabii ki bu ihtimali konuşuyoruz. Oyuncularımızı strese sokmamak için 'maç maç düşünüyoruz.' diyoruz. Rakiplerimiz geçen hafta takıldılar, bugün kazansaydık çok avantajlı olacaktık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 899'a yükseldi
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 185 bin 292'si iyileşti
BM Özel Raportörü'nden 'Kovid-19 salgını, 250 milyon insanı açlık sınırına itti' uyarısı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 391'e çıktı
DSÖ: Kovid-19 salgını hızlanıyor ve pandeminin zirvesine ulaşmadık

Benzer haberler

'Son dakikada Rodrigues'in o golü atması gerekiyordu'

'Son dakikada Rodrigues'in o golü atması gerekiyordu'

Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe Ankara deplasmanından tek puanla döndü

Fenerbahçe Beko'da Egehan Arna ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da Egehan Arna ile yollar ayrıldı
Sivasspor Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor

Sivasspor Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor

Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif çıktı