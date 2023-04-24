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Spor, Futbol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: En büyük sorumlu hocadır

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, "Bugünkü sonuçta hakemi sorumlu tutamam. Beraberliğin defans organazisyonuyla da bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. En büyük sorumlu varsa hocadır." dedi.

Murat Kaya  | 24.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: En büyük sorumlu hocadır

Istanbul

Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, şu değerlendirmede bulundu:

"İstediğimiz sonuç bu değildi. Aslında Fenerbahçe, oyunun geneline baktığımız zaman iyi bir maç çıkarmıştı. Set hücumunda kaliteli bir hücum sergiledik. Üç golü de bu şekilde bulduk. Biliyorduk ki bugün galip gelseydik rakibimizle puan farkını azaltabilecektik. Bu imkan elimizdeydi. Ama futbol bu. Çoğu zaman bu tarz şeyleri kontrol edemeyebiliyorsunuz. Teknik ve taktik faktörlerin dışında şans faktörünü kontrol edemeyebiliyorsunuz. Bugün de bu şekilde oldu. Bu beraberlik hepimizi çok üzdü. Taraftarlarımızı üzdü. Beni, oyuncuları, hepimizi çok üzdü. Aynı zamanda gerdi. Çünkü maçtan önce kimse böyle bir sonuç beklemiyordu. Ama futbolda her duruma hazır olmanız gerekiyor. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum ve bu tarz sürprizlere gebe futbol. Bugün aldığımız beraberlikle her şey aynı kaldı. Rakibimiz de berabere kaldığı için puan farkı aynı kaldı, 6 puan."

"Taraftarın tepkisini normal karşılıyorum"

Maçtan sonra taraftar tepkisiyle ilgili görüşü sorulan Jesus, taraftarların da böyle bir sonuç beklemediklerini belirterek, "Onlar da istemezdi bu sonucu bizler gibi, özellikle dün rakip 3-3 berabere kaldıktan sonra. Sonuç taraftarı da bizi de gerdi. Ama biz ne kadar gergin olursak olalım bir tepki vermemeliyiz. Taraftarın tepkisini normal karşılıyorum. Hepimiz hayal kırıklığı yaşadık çünkü. Anlıyorum, hepimizi gerdi bu sonuç. Galip gelip mutlu olmayı beklerken böyle bir beraberlik sonrası hepimiz çok üzüldük. Maçtan önce herkes çok inanıyordu farkı dörde indirebileceğimize." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk rakipleri arasında kendi evinde en fazla gol yiyen takım olduğu hatırlatılarak kendisini sorumlu görüp görmediği sorulan Jesus, bununla ilgili de, şöyle konuştu:

"Tabii iki kendimi sorumlu görüyorum. Takım adına iyi olmayan şeylerden her zaman teknik direktör sorumludur. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda çok fazla gol yedik, sezon başından beri düzeltmeye çalışıyoruz. Bazı maçlarda düzelttik bazen düzeltemedik. Bunda kesinlikle kendimi sorumlu görüyorum."

"En büyük sorumlu hocadır"

Fenerbahçe'nin maçı son dakikalara bırakması ve hakemle ilgili soru hakkında da görüş sunan Jesus, "Bugünkü sonuçta hakemi sorumlu tutamam. Beraberliğin defans organazisyonuyla da bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Seken toptan penaltı oldu. İkinci gol defans oyuncusuna çarparak gelişti. Üçüncü golde daha iyi savunmamız gerekiyordu. Kaleci kurtarış yapamadı, üç gol yedi. Bu tarz şeyler oluyor ama hakemi de suçlayamam. En büyük sorumlu varsa hocadır." şeklinde konuştu.

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