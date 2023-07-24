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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Szalai'nin 12,3 milyon avro bedelle Hoffenheim'a transfer olduğunu açıkladı

Fenerbahçe, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin 12 milyon 300 bin avro bonservis bedeliyle Alman ekibi Hoffenheim'a transfer olduğunu açıkladı.

Bozhan Memiş  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Fenerbahçe, Szalai'nin 12,3 milyon avro bedelle Hoffenheim'a transfer olduğunu açıkladı

İstanbul

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'a, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12 milyon 300 bin avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli forma altında geçtiğimiz sezon lig, kupa ve Avrupa olmak üzere 52 resmi maça çıkan Attila Szalai, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

Fenerbahçe, Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai'ye veda etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz Macar futbolcumuz Attila Szalai’nin transferi konusunda Almanya’nın Hoffenheim ekibi ile anlaşma sağlamıştır. 2021 yılından itibaren sarı-lacivert formamızı aidiyetle taşıyan Attila Szalai’ye, armamıza bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz. Yolun açık olsun Attila Szalai." ifadelerine yer verildi.

Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco ile vedalaşan Attila Szalai, Fenerbahçe'nin her zaman kalbinde olacağını söyledi.

Fenerbahçe taraftarına, verdiği destek için teşekkür eden Szalai, "Bu kulüpte, bu formayla harika zaman geçirdim. Umarım sizleri mutlu edebilmişimdir. Bu kulüp ve bu forma için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Gelecekte sizin en büyük destekçilerinizden biri olacağım. Umarım yakın zamanda görüşürüz. Fenerbahçe’yi evim ve ailem gibi hatırlayacağım. Umarım bu sezon şampiyonluğu kazanırız ve çok mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

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