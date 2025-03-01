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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Onvo Antalyaspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Süha Gür, Oktay Özden  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Onvo Antalyaspor'u konuk edecek

İstanbul

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Resmi maçlarda bu yıl yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, ligde 10 maçtır mağlup olmuyor. Son olarak deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bu süreçte 2 beraberlik 8 galibiyetle 26 puan topladı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Mourinho kulübede olamayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak.

Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekti. Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho, ligde Samsunspor müsabakasıyla takımının başına geçecek.

3 eksik

Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

3 isim sınırda

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü, kart görmeleri durumunda Samsunspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

Antalyaspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp, uçakla İstanbul'a gidecek.

Fenerbahçe maçında sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk ile sarı kart cezalısı Jakub Kaluzinski forma giyemeyecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibi, haftaya 30 puanla 12. sırada giriyor.

Belözoğlu kulübede olacak

Ligin 24. haftasında Adana Demirspor maçında kırmızı kart görüp 1 maç ceza alan ve geçen haftaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamlayan Belözoğlu, Fenerbahçe müsabakasında takımın başında yer alacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

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