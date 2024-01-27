Fenerbahçe Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

İstanbul
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.
Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu.
22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti.
İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
İki ekibin ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.
Fenerbahçe'de iki eksik
MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de iki eksik isim bulunuyor.
Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı devam eden Fred'in yanı sıra RAMS Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde forma giyemeyecek.
Bonucci döndü
Yılport Samsunspor mücadelesinin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle RAMS Başakşehir deplasmanında forma giyemeyen İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci, hafta içinde takımla birlikte çalıştı.
Sakatlığını atlatan Bonucci, MKE Ankaragücü mücadelesiyle formasına yeniden kavuşacak. Bonucci'nin yanı sıra sakatlığını atlatan diğer isimler de Miha Zajc, Becao ve Miguel Crespo. Ancak maç eksiği bulunan bu üç futbolcunun kadroda olup olmayacağı belirsiz.
Üç futbolcu kart sınırında
Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında.
Michy Batshuayi, Alexander Djiku ve Miguel Crespo, maçta forma giyip kart görmeleri halinde Bitexen Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.
Son 3 maçta birer gol attı
22 lig maçında attığı 59 golle ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe, son 3 lig maçında ise birer kez gol sevinci yaşadı.
Gaziantep FK deplasmanında İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertli takım, Yılport Samsunspor'la iç sahada 1-1 berabera kalırken golü yine İrfan Can Kahveci atmıştı.
Sarı-lacivertliler son lig maçında RAMS Başakşehir'i de 1-0'lık sonuçla geçti.
Son 3 lig maçında 3 gol atan Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşısında gözler golcülerde olacak.
108. randevu
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde 108. kez karşı karşıya gelecek.
İki takımın bugüne kadar karşılaştığı 107 lig mücadelesinde Fenerbahçe 69 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 27 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Başkent temsilcisi, 11 maçta rakibini mağlup etmeyi başardı.
Bu maçlarda MKE Ankaragücü filelerine 199 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 72 gol gördü.
İstanbul'daki maçlar
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü ligde 53 kez konuk etti. Bu maçların 38'ini Fenerbahçe kazanırken, 11 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Renktaş iki takımdan MKE Ankaragücü, 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe'nin 104 golüne, başkent ekibi 34 golle karşılık verdi.
İki takım arasındaki en farklı galibiyeti 2010-2011 sezonunda İstanbul'da oynanan mücadelede 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti.
MKE Ankaragücü, 2018-2019 sezonunda deplasmanda 3-1 kazandığı mücadelede Fenerbahçe'ye karşı en farklı galibiyetini yaşadı.
Fenerbahçe 5 maçtır kazanıyor
İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 7, MKE Ankaragücü 2 galibiyet alırken 1 maç da berabere bitti.
Fenerbahçe, rakibini ligdeki son 5 karşılaşmada ise mağlup etmeyi başardı.
Bu maçlarda 11 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 3 gol gördü.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.