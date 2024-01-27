Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe Kulübü, İspanya'nın Atletico Madrid ekibinde forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Istanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.