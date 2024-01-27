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Spor, Futbol

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe Kulübü, İspanya'nın Atletico Madrid ekibinde forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Bozhan Memiş  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geliyor

Istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir."

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