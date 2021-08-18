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Spor, Futbol

Fenerbahçe, UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki ile karşılaşacak Fenerbahçe, UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi.

Ercan Doğan, Süha Gür   | 18.08.2021
Fenerbahçe, UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi

Istanbul

UEFA'da yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takımda santrfor Mbwana Samatta ile yeni transferler Steven Caulker ile Kim Min-Jae UEFA listesinde yer almadı.

Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun ve Enner Valencia kadroda bulunurken, diğer sakat oyuncu Dimitris Pelkas kadroya alınmadı.

Mathias Zanka, Mame Baba Thiam, Mauricio Lemos, Burak Kapacak, Diego Perotti ve Nabil Dirar da kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak, Attila Szalai, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Arda Güler, Miha Zach, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Enner Valencia, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan.

Fenerbahçe, HJK Helsinki maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktiksel çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

İdmana, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Enner Valencia ve Serdar Dursun katılmadı.

Fenerbahçe, yarın saat 21.45'te Ülker Stadı'nda HJK Helsinki'yi konuk edecek.

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