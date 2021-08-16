Euro
10.06
Dolar
8.53
BIST 100
1,447.64
Altın
1,778.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak: Aslında Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'yi ellerinden kaçırdıklarını belirterek, "Çok rahat yenebilirdik ama şans da lazım." dedi.

Fikret Kavğalı   | 16.08.2021
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak: Aslında Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık

Adana

Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sıcakta maç oynamanın kolay olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık. Çok rahat yenebilirdik ama şans da lazım. Top şansı ve hakem şansı lazım, olmadı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Yolumuza bakacağız. Adana Demirspor'un kolay bir lokma olmadığını herkese göstermiş olduk. İyi bir takım kurduk. İnşallah hızlı bir adaptasyon sağlayarak bu takım çok can yakar diye düşünüyorum. Bir, iki transfer daha yapacağız."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde bir haftada 7,3 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Türkiye'de 18 bin 847 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

'Aslında Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık'

'Aslında Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık'

'Demirspor ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olmaya aday'

'3 puanla başlamak çok önemliydi gerçekten'

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u Mesut Özil'in golüyle yendi

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u Mesut Özil'in golüyle yendi
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa'daki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa'daki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sağ ayağında kısmi yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sağ ayağında kısmi yırtık tespit edildi