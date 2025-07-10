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Spor, Futbol

Fenerbahçe, stat ismi ve forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe Kulübü, stat ismi ve futbol A takımının Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Emrah Oktay  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Fenerbahçe, stat ismi ve forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başladı

İstanbul

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.

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