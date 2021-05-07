Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli kulübün bugün kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen de "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.