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Spor, Futbol

Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Yunus Kaymaz   | 07.05.2021
Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli kulübün bugün kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen de "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

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