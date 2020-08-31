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Spor, Futbol

Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı belli oldu

Ligde yeni sezon 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 31.08.2020
Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı belli oldu

İstanbul

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk 4 haftalık programı açıklandı. 

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde ilk maç Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında 11 Eylül Cuma günü oynanacak. 

TFF'den yapılan açıklamaya göre ligde ilk 4 haftanın programı şöyle: 

1. Hafta: 

11 Eylül Cuma: 

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

12 Eylül Cumartesi: 

17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Yeni 4 Eylül) 

17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatya (Stadı açıklanmadı)

20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

13 Eylül Pazar: 

17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

14 Eylül Pazartesi: 

20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stadı açıklanmadı)

2. Hafta: 

18 Eylül Cuma: 

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19 Eylül Cumartesi: 

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

19.00 Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

20 Eylül Pazar: 

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

21 Eylül Pazartesi: 

20.00 Fenerbahçe-Hatayspor (Ülker)

3. Hafta: 

25 Eylül Cuma: 

20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Stadı açıklanmadı)

26 Eylül Cumartesi: 

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Hatayspor-Kasımpaşa (Stadı açıklanmadı)

16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

27 Eylül Pazar: 

13.30 Çaykur Rizespor-Alanyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

28 Eylül Pazartesi: 

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

4. Hafta: 

2 Ekim Cuma: 

20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

3 Ekim Cumartesi: 

13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)

4 Ekim Pazar: 

13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Alanyaspor-Hatayspor (Başakşehir Okulları)

16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

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