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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 31.08.2020
A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi. 

İdmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas ve dar alanda taktik çalışmalar üzerinde durulurken Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Kenan Karaman yenilenme çalışması yaptı.

Milliler hazırlıklara, yarın akşam basına kapalı antrenmanla devam edecek.

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