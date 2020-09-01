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Spor, Futbol

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, İspanya yolunda

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Sadece yurt dışından İrfan Can ile ilgili Sevilla'dan bir teklif vardı. Onun dışında bir teklif yok" dedi.

Emrah Oktay   | 01.09.2020
Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, İspanya yolunda

İstanbul

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, milli futbolcuları İrfan Can Kahveci için İspanya temsilcisi Sevilla'nın transfer teklifinde bulunduğunu söyledi.

Gümüşdağ, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul toplantısında yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamada bulundu.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takımlarının önemli oyuncuları Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'ye transfer teklifi olup olmadığının sorulması üzerine Gümüşdağ, "Yurt içinden herhangi bir teklif yok. Sadece yurt dışından İrfan Can ile ilgili Sevilla'dan bir teklif vardı. Onun dışında bir teklif yok." diye konuştu.

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