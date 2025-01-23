Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi Hull City'ye kiraladı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Lincoln Henrique için İngiliz ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, futbol akademisinden yetişen Emir Ortakaya'nın da Belçika'nın Beerschot Kulübüne transfer olduğu bilgisine yer verildi.
Fenerbahçe Kulübü, Emir Ortakaya'nın transfer sözleşmesinde geri alma opsiyonuna sahip olduğunu da kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.