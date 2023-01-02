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Spor, Futbol

Fenerbahçe ile Antalyaspor, 53. kez karşı karşıya

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 53. kez karşı karşıya gelecek.

Murat Kaya   | 02.01.2023
Fenerbahçe ile Antalyaspor, 53. kez karşı karşıya

Istanbul

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.

İki takım 53. randevuda

İki takım arasında geride kalan 52 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın 93 golüne, Akdeniz temsilcisi 44 golle karşılık verdi.

Antalya'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 26 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 9 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 34, ev sahibi ekip 24 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Sarı-lacivertlilerin Antalya'ya konuk olduğu 15 Ocak 2022'deki son lig maçı, iki ekibin 1-1 beraberliğiyle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 52 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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