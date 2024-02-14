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Spor, Futbol

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin seçmeleri, 24-25 Şubat'ta Fikirtepe'de yapılacak

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin ara dönem futbolcu seçme organizasyonu, 24-25 Şubat'ta Fikirtepe Tesisleri'nde yapılacak.

Bozhan Memiş  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin seçmeleri, 24-25 Şubat'ta Fikirtepe'de yapılacak

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol akademi teknik heyeti tarafından değerlendirilecek seçme organizasyonuna 2013 ile 2018 yılları arasında doğan adaylar katılabilecek.

Seçmelere katılmak isteyenler, 22 Şubat Perşembe günü saat 18.00'e kadar kayıt yaptırabilecek.

Beğenilen sporcular, sezon içerisinde kendi yaş gruplarına uygun takımlarda antrenmanlara çıkarak ikinci bir değerlendirmeyi alınacak.

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