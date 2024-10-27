Fenerbahçe, evinde kazandı

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yenen Fenerbahçe, zirve yarışındaki rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftayı kayıpsız geçti.
Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Yusuf en-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle mağlup etti.
Fenerbahçe bu sonuçla ligde puanını 20'ye yükseltti, Sipay Bodrum FK ise 10 puanda kaldı.
6. maçını da gol yemeden kazandı
Trendyol Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 6. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, bu maçları gol yemeden kazandı.
Adana Demirspor'u 1-0, Çaykur Rizespor'u 5-0, Corendon Alanyaspor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Onvo Antalyaspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, Sipay Bodrum FK maçında da 3 puana 2-0'lık skorla uzandı.
İç sahada Galatasaray'a 3-1 kaybeden, deplasman maçlarında ise Göztepe ve Samsunspor ile 2-2'lik skorlarla berabere kalan Fenerbahçe, gol yediği karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi.
En-Nesyri ligdeki ikinci golünü kaydetti
Süper Lig'deki ilk golünü 2. haftada Göztepe deplasmanında kaydeden Yusuf en-Nesyri, ligde 6 maç aradan sonra golle buluştu.
Faslı futbolcu, Manchester United mücadelesinin ardından Bodrum FK karşısında da skor üreterek üst üste 2 maçta fileleri havalandırdı.
Göztepe müsabakasında Dzeko ile birlikte çift forvet olarak sahada yer alan En-Nesyri, ligdeki ikinci golünü yine çift forvet oynadığı bir maçta kaydetti.
Faslı futbolcu, Göztepe karşısında ligde ilk golünü kaydettiğinde de Fenerbahçe sahaya çift forvetle çıkmıştı.
Dzeko 2 maç sonra golle buluştu
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, ligde 2 maç aradan sonra fileleri havalandırmayı başardı.
Karşılaşmada Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Dzeko, bu sezon ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.
Ligin ilk 4 haftasında Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor filelerini havalandıran Dzeko, Galatasaray karşısında da penaltıdan bir gol atmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 golü bulunan Edin Dzeko, bu sezonki toplam gol sayısını 10'a çıkardı.
Mourinho'dan aynı anda 4 değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sipay Bodrum FK karşısında aynı anda 4 değişiklik yaptı.
Maçın 69 ve 70. dakikalarında gerçekleştirilen değişikliklerde İrfan Can Kahveci, Saint-Maximin, İsmail Yüksek ve En-Nesyri'yi kenara çağıran Portekizli çalıştırıcı; Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.
Oğuz Aydın, doğum gününde sahada
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, 7 maç aradan sonra süre aldı.
Ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor müsabakasında 1 dakika görev yapan 27 yaşındaki futbolcu; Göztepe, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Onvo Antalyaspor ve Samsunspor müsabakalarında kadroda yer almasına karşın oyuna dahil olmamıştı.
27 Ekim 2000 doğumlu olan Oğuz Aydın, doğum gününde sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.
İlk yarı
13. dakikada Kostic'ten kaptığı topla ceza sahasına giren Seferi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
15. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan ortasında kaleci Sousa'nın topu yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahasındaki En-Nesyri, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
19. dakikada sol kanatta iki kişiyi çalımlayarak geçen Saint-Maximin'in ortasında, İrfan Can Kahveci ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa'nın çeldiği topu, Dzeko kafayla En-Nesyri'ye indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.
27. dakikada Saint-Maximin, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek çaprazdaki İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.
38. dakikada Dzeko'nun pasıyla topla buluşan Osayi-Samuel, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada İrfan Can'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, top yandan auta çıktı.
Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarı
53. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Osayi-Samuel, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Kostic'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
55. dakikada Fenerbahçe, skoru 2-0 yaptı. Kaleci Sousa'nın uzaklaştırmak istediği topu kapan Amrabat, pasını Dzeko'ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla top ağlarla buluştu.
82. dakikada sol kanattaki Cenk Şen'in ortasında Taylan Antalyalı altıpas içinde topla buluştu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-0 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.