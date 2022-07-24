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Spor, Futbol

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek

Mutlu Demirtaştan   | 24.07.2022
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek

İstanbul

Fenerbahçe'nin Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını, İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Irrati düdük çalacak.

Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Domenico Rocca yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gianluca Manganiello olacak.


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