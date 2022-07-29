Dolar
17.92
Euro
18.35
Altın
1,766.13
ETH/USDT
1,728.60
BTC/USDT
23,884.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibinden Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i kadrosuna kattı.

Ercan Çakar   | 29.07.2022
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu törende, 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Bu arada Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, Luan Peres'in transferi dolayısıyla Olimpik Marsilya'ya 5 milyon 225 bin avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Ayrıca sarı-lacivertli futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak Fransız ekibine azami 237 bin 500 avro bonus bedeli ödeneceği aktarıldı.

Öte yandan, Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği duyuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni hicri yıl mesajı
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye, İran'daki sel nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı
İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı

Benzer haberler

Barcelona, Fransız futbolcu Kounde'yi transfer etti

Barcelona, Fransız futbolcu Kounde'yi transfer etti

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe-Slovacko maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: 'Turkcell Süper Kupa' yeni bir hikaye yazabilmek adına çok değerli bir müsabaka

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: 'Turkcell Süper Kupa' yeni bir hikaye yazabilmek adına çok değerli bir müsabaka
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz: Bu sene çok farklı bir Barış olacağına eminim

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz: Bu sene çok farklı bir Barış olacağına eminim
Sivasspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N'Jie'yi transfer etti

Sivasspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N'Jie'yi transfer etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet