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Spor, Futbol

Fatih Terim, yeni takımı Al-Shabab'ın başında ilk antrenmanına çıktı

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Ali Altunkaya  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Fatih Terim, yeni takımı Al-Shabab'ın başında ilk antrenmanına çıktı Fotoğraf: Mohammed Dabbous/AA

Doha

İstanbul'dan dün uçakla takımın kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Terim, bugün takımla ilk kez bir araya geldi.

Transmitter Stadı'nda futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla tanışan 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, kısa bir konuşma yaptı.

Antrenmanda ayrıca Terim'in yardımcıları Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin ile maç analisti Metin Çakıroğlu, kaleci antrenörü Ozan Özerkan, atletik performans antrenörü Yasin Küçük, Mert Çetin ve Eray Sözen de yer aldı.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda yapılan maçla sona erdi.

Bu sezon 13. haftası geride kalan ligde 23 puan toplayan Suudi ekibi, 6. sırada yer alıyor.

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