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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük'te Aatif Chahechouhe ile yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Aatif Chahechouhe ile bugün itibarıyla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz." denildi.

Emre Doğan   | 12.01.2021
Fatih Karagümrük'te Aatif Chahechouhe ile yollar ayrıldı

İstanbul

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aatif Chahechouhe ile bugün itibarıyla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Aatif'a kariyerinde başarılar diler, gelecek yıllarda futbol çatısı altında tekrar bir araya gelmeyi temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Chahechouhe, Süper Lig'de 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi.

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