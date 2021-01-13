Fenerbahçe Beko'nun rekor gecesi
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında TD Systems Baskonia'yı 96-76'lık skorla geçti.
Ankara
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya temsilcisi TD Systems Baskonia'yı 96-76 yendi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, organizasyonda 9. galibiyetini aldı. TD Systems Baskonia ise 10. mağlubiyetini yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.