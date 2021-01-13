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Fenerbahçe Beko'nun rekor gecesi

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında TD Systems Baskonia'yı 96-76'lık skorla geçti.

Ökkeş Ejderha   | 13.01.2021
Fenerbahçe Beko'nun rekor gecesi Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

Ankara

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya temsilcisi TD Systems Baskonia'yı 96-76 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, organizasyonda 9. galibiyetini aldı. TD Systems Baskonia ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

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