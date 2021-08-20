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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Rize deplasmanında

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Hilmi Sever   | 20.08.2021
Fatih Karagümrük, Rize deplasmanında

İstanbul

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor karşılaşmasını, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Sezonun ilk maçında sahasında Gaziantep'i 3-2 mağlup eden Fatih Karagümrük, Rize deplasmanında da kazanarak ikide iki yapmayı hedefliyor.

Çaykur Rizespor ise ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 kaybetmişti.


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