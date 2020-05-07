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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, milli kaleci Volkan Babacan'ın takımdan ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Emre Doğan   | 07.05.2020
Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan açıklaması

İstanbul

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana formamızı giyen milli kalecimiz Volkan Babacan'ın ismi, son günlerde farklı kulüplerle anılmaktadır. Kulübümüzün sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan için kulübümüze gelen herhangi bir teklif bulunmamaktadır. Tecrübeli kalecimizin ayrılacağı yönünde çıkan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Medipol Başakşehir ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma şansı bulamadı. Volkan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maça çıktı.

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