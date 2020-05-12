Gençlerbirliği ilk antrenmanını yaptı

Ankara
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin açıklamasında, Kovid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından futbolcuların İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ilk antrenmanda koşu yaptığı ifade edildi.
Antrenmanları iki grup halinde sabah ve akşam ayrı ayrı gerçekleştirecek futbolcuların, çalışmada sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.