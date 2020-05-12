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Spor, Futbol

Gençlerbirliği ilk antrenmanını yaptı

Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararının açıklanmasından sonra ilk antrenmanını yaptı.

Erkan Tiryaki   | 12.05.2020
Gençlerbirliği ilk antrenmanını yaptı

Ankara

 Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin açıklamasında, Kovid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından futbolcuların İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ilk antrenmanda koşu yaptığı ifade edildi.

Antrenmanları iki grup halinde sabah ve akşam ayrı ayrı gerçekleştirecek futbolcuların, çalışmada sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri kaydedildi.

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