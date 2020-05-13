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Spor

TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı

TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Ercan Çakar   | 13.05.2020
TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün toplanan yönetim kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapma kararı aldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici madde 9 eklenerek, daha önce 14.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile eklenen geçici madde 7 ile uzatılan finansal rapor gönderim tarihlerinin revize edilerek, talimatın EK XII / B. finansal raporların gönderim takvimlerinin 31 Mayıs yerine 30 Haziran 2020 ve 30 Haziran yerine 31 Temmuz 2020 olarak uygulanmasına karar verilmiştir."

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