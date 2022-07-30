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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Nijeryalı Anwan Lawrence Nicholas'ı kadrosuna kattı

Mutlu Demirtaştan   | 30.07.2022
Fatih Karagümrük, Nijeryalı Anwan Lawrence Nicholas'ı kadrosuna kattı

İstanbul

 Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Nijeryalı futbolcu Anwan Lawrence Nicholas'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Rusya'nın Khimki takımında forma giyen genç futbolcu, 4 maça çıkmıştı.

Fatih Karagümrüklü futbolcu Efe Tatlı'nın ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sırasında dizine darbe alan 20 yaşındaki futbolcunun gerçekleştirilen kontrollerinde ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği belirtilerek, "Yaşadığı talihsiz sakatlıktan ötürü ön çapraz bağ ameliyatı olacak Efe Tatlı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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