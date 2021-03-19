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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 3 golle geçti

Süper Lig'de Fatih Karagümrük, ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Berad Büyük   | 19.03.2021
Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 3 golle geçti Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

17. dakikada Hedenstad'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Borini dönüp şutunu çekti, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kontrol etti.

33. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Castro'nun ceza sahası çizgisi gerisinden ortasında Jimmy Durmaz topa gelişine voleyi vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

38. dakikada orta alandan topu süren Castro'nun uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

52. dakikada Muhar'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Viviano topu önledi.

58. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Balkovec'in soldan pasında savunmanın arkasına sarkan Castro, müsait durumda sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 2-0

60. dakikada Hedenstad'ın pasında topla buluşan Salibur, ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.

73. dakikada Pedro Henrique'nin sağdan ortasında İlhan Parlak topa kafayı vurdu, kaleci Viviano meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

86. dakikada Fatih Karagümrük, üçüncü golünü buldu. Lens'in pasında ceza sahası içinde kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kalan Sobiech, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 3-0

88. dakikada Emre Demir'in pasında ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan İlhan Parlak'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Mücadele, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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