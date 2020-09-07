Fatih Karagümrük ABD'li futbolcu Eric Lichaj'ı kadrosuna kattı

İstanbul
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, savunmada görev yapan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Eric Lichaj Karagümrük’te!— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 7, 2020
Karagümrük’te transfer durmuyor!
Takımımız, Amerika Birleşik Devletleri doğumlu Eric Lichaj’ı kadrosuna kattı! pic.twitter.com/C0VUXaA3Kd
Futbol kariyerine ABD'de başlayan Lichaj'ın, İngiltere'de Aston Villa, Leeds United, Hull City ve Nottingham Forest'ta forma giydiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.