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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük ABD'li futbolcu Eric Lichaj'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, ABD'li futbolcu Eric Lichaj'ı transfer etti.

Ercan Çakar   | 07.09.2020
Fatih Karagümrük ABD'li futbolcu Eric Lichaj'ı kadrosuna kattı

İstanbul

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, savunmada görev yapan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbol kariyerine ABD'de başlayan Lichaj'ın, İngiltere'de Aston Villa, Leeds United, Hull City ve Nottingham Forest'ta forma giydiği aktarıldı.

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