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Spor, Futbol

F1 Monako Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monako Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Yunus Kaymaz  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
F1 Monako Grand Prix'sini Verstappen kazandı Fotoğraf: Hasan Bratic/AA

İstanbul

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte düzenlenen 78 turluk yarışı, 1 saat 48 dakika 51.980 saniyede tamamlayan Hollandalı pilot, bu sezon 4. galibiyetini elde etti.

Aston Martin'den Fernando Alonso ikinci, Alpine'den Estaban Ocon üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 8. yarışı İspanya Grand Prix'si 4 Haziran'da düzenlenecek.

Monako Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 144 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 105

3. Fernando Alonso (İspanya): 93

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69

5. George Russell (Büyük Britanya): 50


- Takımlar

1. Red Bull: 249

2. Aston Martin: 120

3. Mercedes: 119

4. Ferrari: 90

5. Alpine: 35


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