Euro
6.30
Dolar
5.67
BIST 100
102,837.20
Altın
1,417.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Yağmur altında kazanan Verstappen

Yağmur altında koşulan ve 7 pilotun yarış dışı kaldığı Formula 1 Almanya Grand Prix'sinde, Red Bull-Honda takımından Verstappen birinci oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 28.07.2019
Yağmur altında kazanan Verstappen

Ankara

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Almanya Grand Prix'sini, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Formula 1'de sezonun on birinci mücadelesi, Almanya'nın Hockenheim kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte 64 tur üzerinden yapıldı.

Yağmur nedeniyle birçok kazanın yaşandığı ve 7 sürücünün tamamlayamadığı yarış, büyük heyecana sahne oldu.

İkinci cepten kalkan Max Verstappen, güvenlik aracının defalarca piste girdiği ve 5 "pit stop" yaptığı yarışta sezonun 2, kariyerinin 7. birinciliğine ulaştı.

Mücadeleye son sıradan başlayan Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Verstappen'in 7.3 saniye arkasında 2. sırayı aldı.

Liderin 8.3 saniye gerisindeki Toro Rosso-Honda'dan Daniil Kvyat ise büyük bir sürprize imza atarak podyumun 3. basamağına çıktı.

Şampiyona lideri Lewis Hamilton "pole pozisyonu"ndan başladığı mücadeleyi 11. sırada bitirdi. Takım arkadaşı Valtteri Bottas da 57. turda kaza yaparak yarış dışı kaldı.

223 puanda kalan Hamilton, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 184 puanla Bottas ve 162 puanla Verstappen takip etti.

Sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 4 Ağustos'ta yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İlk 10

1. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda)

4. Lance Stroll (Racing Point-Mercedes)

5. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

6. Alexander Albon (Toro Rosso-Honda)

7. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)

8. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)

9. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

10. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 223 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 184

3. Max Verstappen (Hollanda): 162

4. Sebastian Vettel (Almanya): 141

5. Charles Leclerc (Monaco): 120

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 407 puan

2. Ferrari: 261

3. Red Bull: 217

4. McLaren: 70

5. Toro Rosso: 42

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'
Körfez krizi sonrası Umman dış politikasındaki arayışlar
İmran Han’ın ABD ziyareti ve Pakistan'ın yeni dış politika vizyonu
Ukrayna siyasetinde yeni dönem
Suudi tahtı üzerinde Yemen kabusu

Benzer haberler

Yağmur altında kazanan Verstappen

Yağmur altında kazanan Verstappen

Formula 1'de sıradaki durak Almanya

Ayhancan Güven Almanya'da piste çıkacak

Hamilton evinde kazandı

Hamilton evinde kazandı