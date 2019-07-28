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Spor

Türkiye Uluslararası Oleg Karavaev Güreş Turnuvası'nda 3. oldu

Milli sporcular, Uluslararası Oleg Karavaev Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 1 altın ve 4 gümüş madalya kazanırken, Türkiye, turnuvayı 3. tamamladı.

Halil İbrahim Avşar   | 28.07.2019
Türkiye Uluslararası Oleg Karavaev Güreş Turnuvası'nda 3. oldu

Ankara

Belarus'ta düzenlenen Uluslararası Oleg Karavaev Grekoromen Güreş Turnuvası'nda milli sporcular, 1 altın ve 4 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te 3 gün süren organizasyon sona erdi.

Dünya sıralamasına puan veren turnuvada 1 altın ve 4 gümüş madalya kazanan Türkiye, takım sıralamasında Belarus ve Rusya'nın ardından 3. oldu.

Turnuvanın son gününde, 130 kiloda mücadele eden Osman Yıldırım altın madalya kazandı. Milli güreşçiler Ahmet Uyar (60 kilo) ve Doğan Göktaş (87 kilo) ise gümüş madalyada kaldı.

Organizasyonda dün 82 kiloda Emrah Kuş, 97 kiloda da Süleyman Demirci gümüş madalya almıştı.

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