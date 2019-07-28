Türkiye Uluslararası Oleg Karavaev Güreş Turnuvası'nda 3. oldu
Milli sporcular, Uluslararası Oleg Karavaev Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 1 altın ve 4 gümüş madalya kazanırken, Türkiye, turnuvayı 3. tamamladı.
Ankara
Belarus'ta düzenlenen Uluslararası Oleg Karavaev Grekoromen Güreş Turnuvası'nda milli sporcular, 1 altın ve 4 gümüş madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te 3 gün süren organizasyon sona erdi.
Dünya sıralamasına puan veren turnuvada 1 altın ve 4 gümüş madalya kazanan Türkiye, takım sıralamasında Belarus ve Rusya'nın ardından 3. oldu.
Turnuvanın son gününde, 130 kiloda mücadele eden Osman Yıldırım altın madalya kazandı. Milli güreşçiler Ahmet Uyar (60 kilo) ve Doğan Göktaş (87 kilo) ise gümüş madalyada kaldı.
Organizasyonda dün 82 kiloda Emrah Kuş, 97 kiloda da Süleyman Demirci gümüş madalya almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.