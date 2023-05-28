Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,827.10
BTC/USDT
26,709.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkla selamlaşıyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Heat'i yenen Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisini son maça taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 104-103 yenerek seriyi 3-0'dan 3-3'e getirdi.

Yunus Kaymaz  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Heat'i yenen Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisini son maça taşıdı

İstanbul

NBA Doğu Konferansı final serisi 6. maçında Celtics, deplasmanda Heat ile karşılaştı.

Derrick White'ın son saniye basketiyle sahadan galip ayrılan geçen yılın finalisti Celtics, sahasındaki son maçı kazanması halinde NBA tarihinde 3-0'dan gelerek tur atlayan ilk takım olacak.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 12 ribaunt, 5 asist; Jaylen Brown 26 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Marcus Smart 21, Derrick White 11 sayı kaydetti.

Heat'te ise Jimmy Butler 24 sayı, 11 ribaunt; Caleb Martin 21 sayı, 15 ribaunt, Bam Adebayo da 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Serinin 7. ve son maçı, 30 Mayıs Salı günü TSİ 03.30'da oynanacak. Seride 4 galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı
Oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldiler
Bazı vatandaşlar oy kullanacakları okullara ambulansla getirildi
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti
Huzurevi sakinleri için huzurevlerinde sandık kuruldu

Benzer haberler

Heat'i yenen Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisini son maça taşıdı

Heat'i yenen Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisini son maça taşıdı

"Potanın Perileri" başarılı günlerine dönmeye odaklandı

Celtics, Heat'i yenerek NBA Doğu Konferansı final serisini 6. maça taşıdı

Basketbol Süper Ligi, 56. şampiyonunu arıyor

Basketbol Süper Ligi, 56. şampiyonunu arıyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor
Heat'i yenen Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisine tutundu

Heat'i yenen Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisine tutundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet