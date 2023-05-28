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Dünyadan Spor

Dünya Tekvando Şampiyonası Azerbaycan'da başlıyor

2023 Dünya Tekvando Şampiyonası, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak.

Halil İbrahim Avşar  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Dünya Tekvando Şampiyonası Azerbaycan'da başlıyor

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 29 Eylül-4 Haziran tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 16 milli sporcu mücadele edecek.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen ve 144 ülkenin yanı sıra mülteci takımına mensup sporcuların da katılacağı organizasyonda toplam 949 tekvando tatamiye çıkacak.

Şampiyonanın ilk gününde kadınlarda Hatice Kübra İlgün, erkeklerde ise Ferhat Can Kavurat madalya mücadelesi verecek.

Tekvandoda 2024 Paris Olimpiyatları'na en fazla kota puanı verecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (46 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Özge Özbey (62 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo)

Erkekler: Görkem Polat (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)​​​​​​​

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