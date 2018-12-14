Ersun Yanal'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj

İSTANBUL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Yanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir insan bir camiayı 'bir şey' görür, bu hayattır. Bir insan bir camiayı 'çok şey' görür, bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayı 'her şey' görüyorsa, bu aşktır. Siz benim için her şeysiniz büyük Fenerbahçe taraftarı!" ifadelerini kullandı.

Bir insan bir camiayı "bir şey" görür, bu hayattır.

Bir insan bir camiayı "çok şey" görür, bu sevgidir.

Ama bir insan bir camiayı "HERŞEY" görüyorsa, bu AŞK'tır.

Siz benim için herşeysiniz; BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI! — Ersun Yanal (@ersunyanal) 14 Aralık 2018

Yanal'ın mesajı, Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından da paylaşıldı.

Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği mesaj, binlerce beğeni, yorum ve paylaşım aldı.

Muhabir: Emre Doğan