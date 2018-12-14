İzmir'de kazanan yok

İZMİR

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Göztepe-Bursaspor maçı 0-0 berabere tamamlandı.

9. dakikada Latovlevici'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Saivet'in kaleye göndermek istediği topu kaleci Beto uzaklaştırdı.

26. dakikada Saivet'in ceza alanı dışından attığı şutta, kaleci Beto topu kontrol etti.

28. dakikada sol kanattan Halil'in yaptığı ortada, savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Castro'nun ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lima'nın şutunda, kaleci Beto topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

58. dakikada Poko'nun pasında topla buluşan Borges'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Göztepe cephesi

Göztepe'nin teknik direktörü Kemal Özdeş, müsabaka sonrası katıldığı basın toplantısında, Bursaspor'un maçın başında daha etkili olduğunu ve bu bölümde 2 pozisyon bulduğunu söyledi.

Karşılaşmanın 20. dakikasından sonra savunma hattının öne çıkmasıyla, defansif problemlerini çözdüklerini kaydeden Özdeş, şöyle konuştu:

"Final paslarını doğru atamayınca, çok üretken olamadık. İkinci yarı daha farklı bir oyun vardı. Takım savunmasında ve mücadelede bir sıkıntı yaşamadık. Ancak üretken olmada sıkıntımız vardı. Gassama'nın sakatlığı bize problem yarattı. Son 4 maçını kaybeden takım, 20. dakikadan sonra iyi mücadele etti. 2 puan kayıp ama bu oyunun karşılığı 1 puan gibi duruyor."

Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyuna iyi başladıklarını ancak ilk bölümde buldukları 2 pozisyonu gole çeviremediklerini kaydetti.

Daha sonra oyunda dengenin kurulduğunu anlatan Aybaba, şunları söyledi:

"Bizim hücum anlamında eksiklerimiz var. Santrforumuzun biri sakat, biri ayrıldı. Umut elinden geleni yapıyor ki bugün de yaptı. Lima'yı hızlı hücum için merkeze aldık. Oyuncularım iyi mücadele ediyorlar, onları kutluyorum. İkinci yarı birkaç transferle daha da gelişebiliriz."

Muhabir: Ali Korkmaz