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Spor, Futbol

Enzo Roco, yeniden Fatih Karagümrük'te

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Şilili stoper Enzo Roco'yu yeniden renklerine bağladı.

Emrah Oktay  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Enzo Roco, yeniden Fatih Karagümrük'te

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda da kırmızı-siyahlı formayı giyen Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Türkiye'de Beşiktaş'ta da forma giyen 32 yaşındaki stoper, 33 maçta Şili Milli Takımı'nda görev yaptı.

Açıklamada, "Enzo Roco'ya 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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