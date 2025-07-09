Enzo Roco, yeniden Fatih Karagümrük'te

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda da kırmızı-siyahlı formayı giyen Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
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Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Türkiye'de Beşiktaş'ta da forma giyen 32 yaşındaki stoper, 33 maçta Şili Milli Takımı'nda görev yaptı.
Açıklamada, "Enzo Roco'ya 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.