Dolar
38.03
Euro
41.70
Altın
2,981.62
ETH/USDT
1,464.40
BTC/USDT
76,737.00
BIST 100
9,477.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarında Arsenal sahasında Real Madrid'i 3-0, Inter ise deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Emre Aşıkçı  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları başladı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabı, iki maçla başladı.

İngiltere temsilcisi Arsenal, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk etti. Emirates Stadı'ndaki maçın ilk yarısı golsüz geçti. Mücadelede gol perdesini 58. dakikada ev sahibi ekipten Declan Rice, şık bir frikik golüyle açtı. Declan Rice ile 70. dakikada frikikten bir gol daha bulan Arsenal, farkı 2'ye çıkardı. İngiliz ekibi, müsabakanın 75. dakikasında Mikel Merino'nun kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Arsenal, son şampiyon Real Madrid'i 3-0 yenerek yarı final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Milli futbolcu Arda Güler'in süre alamadığı Real Madrid'de Eduardo Camavinga, 90+4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Inter, deplasmanda Bayern Münih'i yendi

Günün diğer maçında Alman ekibi Bayern Münih, İtalya'nın Inter takımını Allianz Arena'da ağırladı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Lautaro Martinez'in attığı golle öne geçen İtalyan ekibi, ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. Müsabakanın ikinci yarısında baskılı oynayan Bayern Münih, 85. dakikada Thomas Müller'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Davide Frattesi'nin 88. dakikada attığı golle skoru lehine çeviren Inter, maçtan 2-1 galip ayrıldı.

İtalyan ekibinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maçın tamamında görev yaptı.

İki karşılaşmanın da rövanşı, 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu akademisyenleri dinledi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı
İstanbul'da su ve doğal gaz sayaçlarını okuyan işçilerden eylem
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Trakya'daki kar yağışı tarla bitkilerinde kuraklık stresini ortadan kaldırdı

Benzer haberler

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları başladı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları başladı

Süper Lig'den 8 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

PFDK, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a birer maç men cezası verdi

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kaleciler ve hakemler için yenilikler

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kaleciler ve hakemler için yenilikler
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlayacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet