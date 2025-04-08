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Spor, Futbol

Süper Lig'den 8 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süha Gür  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Süper Lig'den 8 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa kulüpleri çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen kulüpler oldu.

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, Bellona Kayserisporlu oyuncular Onurcan Piri ve Gökhan Sazdağı, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Taner Fikret Saralı da PFDK'ye gönderdi.

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