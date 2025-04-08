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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'da gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi -

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Uyluk üst bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır. Emirhan Topçu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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