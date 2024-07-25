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Spor, Futbol

En-Nesyri, rekor bonservis bedeliyle Süper Lig'de

Fenerbahçe'nin İspanya ekibi Sevilla'ya 19,5 milyon avro ödeyerek kadrosuna kattığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli verilen isimler listesinin zirvesinde yerini aldı.

Mehmet Fatih Duman  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
En-Nesyri, rekor bonservis bedeliyle Süper Lig'de

İstanbul

Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken ve yeni sezonda Fenerbahçe formasını terletecek olan En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı.

Faslı oyuncu, kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti. Galatasaray'ın 2000 yılında Portekiz ekibi Porto'dan 17 milyon avro bonservis bedelle transfer ettiği Jardel'in rekoru, 24 yıl sonra kırıldı.

Türk futbolunda En-Nesyri ve Jardel'in ardından en yüksek bonservisli isimler olarak 15'er milyon avroyla Fenerbahçe'nin geride kalan sezon kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu devre arasında transfer ettiği İtalyan oyuncu Nicool Zaniolo bulunuyor.

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