Galatasaray, Elias Jelert için görüşmelere başlandığını açıkladı

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Kopenhag ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Kopenhag Kulübü, 21 yaşındaki Jelert için Galatasaray'dan gelen teklifin kabul edildiğini dün açıklamıştı.
Danimarkalı futbolcu, Kopenhag'da 21'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 97 resmi maça çıktı.
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