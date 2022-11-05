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Kan bağışında İstanbul rekoru Şişli'de kırıldı

İstanbul'da bir günde toplanan kan bağışı rekoru Şişli'de kırıldı.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 05.11.2022
Kan bağışında İstanbul rekoru Şişli'de kırıldı

İstanbul

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Şişli Şubesi ve Şişli Belediyesinin de katılımıyla "İyilik için Şişli'de rekor zamanı" temasıyla Şişli Meydanı'nda gerçekleştirilen kampanyada 604 ünite kan toplandı.

Kampanya sonunda, bir günde İstanbul genelinde toplanan kan bağışı rekoru kırıldı.

Kampanya sonunda açıklamada bulunan Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, "Bugün bir hedefimiz vardı. Daha önceki rekor olan 587 rakamını geçerek bir günde İstanbul ilçelerinde toplanan en fazla kan miktarına ulaşmaktı hedefimiz. Bugün itibarıyla Şişli'de yer alan tüm kuruluşlarımızın katkılarıyla bu rekor artık ilçemize geçmiş bulunuyor. Şişli'de iyilik kazandı." ifadelerini kullandı.

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