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Spor, Futbol

Emre Belözoğlu'ndan anlamlı ziyaret

Fenerbahçe'nin kaptanı, kanser teşhisi konulan 16 aylık Çınar Aydın'ı hastanede ziyaret etti.

Erkan Tiryaki   | 22.10.2019
Emre Belözoğlu'ndan anlamlı ziyaret

İstanbul

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Emre Belözoğlu, kanser teşhisi konulan 16 aylık Çınar Aydın'a, tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, minik Çınar'ı hastanede ziyaret eden Emre'nin, tedavi süreci hakkında baba Sercan Aydın ve anne Arzu Aydın'dan bilgi aldığı belirtildi. Emre Belözoğlu'nun, iyileşmesinin ardından Çınar ve ailesini Ülker Stadı'nda maça davet ettiği aktarıldı.

Açıklamada Emre Belözoğlu'nun, takımın imzaladığı Fenerbahçe formasını Çınar'a hediye ettiği kaydedildi.

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