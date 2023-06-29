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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de üçüncü İsmail Kartal dönemi başlıyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında üçüncü dönemine başlamaya hazırlanıyor.

Süha Gür  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Fenerbahçe'de üçüncü İsmail Kartal dönemi başlıyor

İstanbul

Sarı-lacivertli camiada uzun yıllar futbol oynayan İsmail Kartal, ilk teknik direktörlük deneyimini de Fenerbahçe çatısı altında yaşadı.

Kulüpte hem altyapı sorumlusu hem de yardımcı antrenör olarak uzun bir dönem görev alan Kartal, ilk kez 2014-2015 sezonunda teknik direktör olarak takımın başına geçti.

Söz konusu sezonda ligde 34 maça çıkan Kartal, 22 galibiyet 8 beraberlik ve 4 yenilgi ile 2,18 puan ortalaması yakaladı. Fenerbahçe, takım otobüsünün kurşunlandığı o sezon ligi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada bitirdi.

Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 maçta 7 galibiyet ile 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşayan Kartal, yarı finalde organizasyona veda etti.

İsmail Kartal, sezon başında ise TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı geçerek kupaya uzanmayı bildi.

2014-2015 sezonun ardından takımdan ayrılan Kartal, sırasıyla Eskişehirspor, Gaziantep, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırdı.

Kartal, 2021-2022 sezonunun ortasında ise Fenerbahçe'de 2. dönemine başladı. Söz konusu dönemde sarı-lacivertliler, ligin 20. haftası itibarıyla 9 galibiyet 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 32 puan toplamış ve liderin 17 puan gerisinde 5. basamakta yer alıyordu.

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın gelişinin ardından 18 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ligi lider Trabzonspor'un 8 puan gerisinde 2. sırada tamamladı.

Kartal, son döneminde de 2.28 puan ortalaması yakalamayı başardı. Fenerbahçe, o sezon Kartal yönetiminde kupada 1, Avrupa'da ise 2 maç kaybederek söz konusu kulvarlara veda etti.

Fenerbahçe, Kartal yönetimindeki 2 sezonda tüm kulvarlarda toplam 67 maça çıkarken, 41 galibiyet, 16 beraberlik, 10 yenilgi yaşadı.

İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında toplam 52 lig maçına çıkıp, 34 galibiyet, 13 beraberlik ve 5 yenilgi ile 2,21 puan ortalaması yakaladı.

Alkışlarla ayrıldı

İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki 2. döneminin ardından alkışlarla takımdan ayrıldı.

Sarı-lacivertlilere takımın kötü performans verdiği bir dönemde gelerek iyi bir grafik ortaya koyan ve taraftarların yüzünü güldüren Kartal, sezon sonunda ise görevini bıraktı.

Yapılan mali kongreye ailesiyle davet edilen Kartal, gözyaşları ve alkışlar arasında Fenerbahçe'deki 2. dönemini tamamladı.

Ali Koç döneminde 2. kez

Kartal, Fenerbahçe'de üçüncü, başkan Ali Koç döneminde ise ikinci kez takımın başına getirildi.

Ali Koç ile ilk döneminde yarım sezon çalışan Kartal, gösterdiği başarılı performansa rağmen takımdan gönderilmiş ve yerine Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus getirilmişti.

Jorge Jesus ile beklediği şampiyonluğu elde edemeyen başkan Koç, şampiyonluk umudunu yine İsmail Kartal'da görerek, deneyimli çalıştırıcıyı ikinci kez görevlendirdi.

En başarılı yerli çalıştırıcı

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de görev alan yerli teknik adamlar içerisinde en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktör olarak dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertlileri çalıştırdığı dönemlerde 2.21 puan ortalaması yakalayan Kartal, bu alanda zirvede.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktörler 2,16'yla Mustafa Denizli ve 2.08'le Aykut Kocaman oldu.

Öte yandan Kartal, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan yerli teknik direktörler Mustafa Denizli, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'dan (1.88) yüksek puan ortalamasına ulaştı.


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