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Spor

Bosna Hersekli genç yüzücüler Avrupa Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor

Bosna Hersek Genç Milli Yüzme Takımı, Avrupa Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'da güç depoluyor.

Muhammet Mutaf  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Bosna Hersekli genç yüzücüler Avrupa Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı ve tam olimpik yüzme kapasiteli Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, dünyanın farklı ülkelerinden takımları ağırlamaya devam ediyor.

Kış turizmi potansiyeliyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti çeken Erzurum'daki olimpik havuz, 2017'den beri birçok ülkeden gelen yabancı sporcuların da antrenman yapmasına olanak sağlıyor.

Yüksek irtifaya güç depolamak için gelen Bosna Hersek Genç Milli Yüzme Takımı da 6 yüzücüsüyle 2 bin rakımdaki havuzda 4-9 Temmuz'da Belgrad'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile Japonya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yüksek rakım nedeniyle Erzurum'u tercih ettiler

Milli takım antrenörü Evelin Avdic, AA muhabirine, Saraybosna'dan 6 sporcuyla geldiklerini söyledi.

İlk defa Erzurum'a geldiklerini anlatan Avdic, "Belgrad'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. İlk defa yüksek irtifa kampına geldik. Erzurum'a gelme sebebimiz, yüksek rakımda bulunması. Yaklaşık 2 bin metrede otelde kalıyoruz ve havuzda çalışıyoruz. Bu bizi daha iyi kondisyonda çalıştırıyor." diye konuştu.

Kamp hakkında bilgi veren Avdic, şunları kaydetti:

"Sporcuların kondisyonları baya iyi. İlk geldiğimiz günlerde bir hafta hafif antrenman yaptılar. Ondan sonra antrenmanları daha zorlaştırdık. Kamp iyi gidiyor. Buradan gittikten sonra ilk olarak Belgrad'da Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Ondan sonra da temmuz ayı sonunda Japonya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Final için savaşacağız, yani çaba göstereceğiz. Sadece bunu hedefliyoruz ama herkes gibi madalya da istiyoruz. Kızım (İman Avdic) geçen yıl Slovakya'da yapılan Avrupa Gençler Şampiyonası'nda madalya kazandı. Daha önce büyüklerde, gençlerde, küçüklerde ülke çapında derece yapmış sporcularımız var."

Sporcuların derecelerini Avrupa Gençler Şampiyonası'nda devam ettirmek istediklerini anlatan Avdic, bunun için çalıştıklarını söyledi.

Avdic: Madalya kazanmayı hedefliyorum

Bosna Hersekli milli sporcu İman Avdic (15), kariyerinde 700 madalya bulunduğunu vurguladı.

Geçen yıl Slovakya'daki Avrupa Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya kazandığını hatırlatan Avdic, "Burada iyi antrenman yapıyoruz. Yarışlarda en iyi derecemi yapıp, madalya kazanmayı hedefliyorum. Erzurum'da bulunmaktan mutluyum ve ilk defa yüksek irtifa kampına geliyorum. Burayı çok sevdim." ifadelerini kullandı.

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